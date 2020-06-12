Тегеран, , 12:44 — REGNUM 11 июня командующий полицией иранской провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари заявили, что у наркоторговцев было изъято более 2294 кг различных наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Ганбари заявил, что антинаркотическая полиция Систана и Белуджистана в городах Сараван и Хаш не только уничтожила профессиональную и организованную банду наркоторговцев, но и обнаружила в общей сложности 2222 килограмма опиума и 72 килограмма гашиша.

Он отметил, что в ходе успешной операции был задержан главный наркодилер, у которого полиция изъяла автомобиль Toyota, два седана Peugeot, пистолет и боеприпасы.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.