Вашингтон, , 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялась демонстрация игрового процесса нового проекта студии Arkane под названием Deathloop. Геймплейный трейлер игры был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

В Deathloop игроки станут свидетелями противостояния двух наёмных убийц, застрявших во временной петле. Героям предстоит победить друг друга и выбраться из ловушки времени.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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