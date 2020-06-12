Оттава, , 00:48 — REGNUM В канадской провинции Онтарио впервые с конца марта за сутки зафиксировали рекордно низкое число зараженных коронавирусом нового типа, передает телеканал CTV.

По данным минздрава Канады, в Онтарио за 11 июня выявили 203 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Это самый низкий суточный показатель с 28 марта. Тогда в провинции выявили 151 зараженного коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Онтарио является одной из наиболее пострадавших от коронавируса в Канаде. В ней было подтверждено более 30 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-21.

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