Вашингтон, , 00:46 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялась демонстрация геймплея экшен-игры Godfall. Трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

В Godfall игрокам предстоит стать богоподобными воинами, способными носить особые магические доспехи. Каждый комплект брони будет даровать своему носителю уникальные способности и превращать его в настоящего мастера ближнего боя.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.