Вашингтон, , 00:45 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс ремейка ролевой игры Demon's Souls. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

Новая Demon's Souls — это переиздание популярной ролевой игры 2009 года c новой визуальной составляющей и улучшенными геймплейными механиками. Разработчики сообщают, что в нём геймеры смогут выбрать один из двух графических режимов.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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