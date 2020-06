Вашингтон, , 00:28 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс приключенческой игры Kena: Bridge of Spirits. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

Главной героиней игры станет юная волшебница, которая пытается спасти магический лес от скверны. В бою девушка будет орудовать зачарованным посохом, который может превращаться в лук.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

