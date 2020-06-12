Вашингтон, , 00:23 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс спин-оффа франшизы LittleBigPlanet. Дебютный трейлер игры Sackboy A Big Adventure был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

Sackboy A Big Adventure — это новый «семейный платформер» о приключениях главного героя LittleBigPlanet. Проходить причудливые уровни можно будет как в одиночку, так и в компании друзей.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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