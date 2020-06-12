Вашингтон, , 00:20 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс многопользовательского экшена Destruction AllStars. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

В Destruction AllStars игроки сразятся друг с другом на закрытой арене, оборудованной различными ловушками. Победить соперника можно будет как сидя за рулём автомобиля, так и перемещаясь пешком.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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