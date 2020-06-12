Женева, Швейцария, , 00:19 — REGNUM Более 128 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за последние сутки, говорится 11 июня в материалах Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

За всё время число подтвержденных случаев составило 7,27 млн, при этом от болезни COVID-19 погибли 413,4 тыс. человек.

В числе стран, «лидирующих» по числу зарегистрированных случаев заражения, по-прежнему остаются США (1,97 млн человек), Бразилия (739,5 тыс.) и Россия (502,4 тыс.).

Днём ранее ВОЗ сообщила о 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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