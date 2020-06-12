Москва, , 00:10 — REGNUM Заслуженный артист России Михаил Ефремов не стал извиняться перед родственниками погибшего Сергея Захарова, который получил смертельные ранения в ДТП с участием актера. Эпизод был показан телеканалом «Москва 24».

11 июня Ефремов прошел через многочасовой допрос сразу по двум уголовным делам. Напомним, что Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре в Москве и столкнулся с легковым автофургоном. Водитель автофургона Сергей Захаров погиб в больнице от полученных ранений.

Кроме того Ефремов проходит свидетелем по дел о сбыте ему наркотиков, следы которых были найдены в его крови.

Вечером 11 июня сотрудники ФСИН привезли Ефремова домой, так как суд оставил его под домашним арестом. У подъезда актера ждала толпа журналистов.

Журналисты стали спрашивать Ефремова о допросе по делу о сбыте наркотиков. Но актер заявил, что он дал подписку о неразглашении.

Тогда журналисты, перебивая друг друга стали спрашивать, не хочет ли Ефремов извиниться перед семьей Захарова.

«Вам никто не мешает извиниться!» — кричал один журналист.

«Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» — спросила корреспондентка.

Но Ефремов молча проследовал в свою квартиру в сопровождении сотрудников полиции.