Вашингтон, 11 июня 2020, 23:53 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс научно-фантастической экшен-игры Returnal. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.
В Returnal игрокам предстоит вырваться из бесконечного цикла событий, происходящих на неизведанной планете. Для этого придётся сражаться с агрессивно-настроенными пришельцами и подстраиваться под постоянно-меняющиеся условия окружающей среды.
Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
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