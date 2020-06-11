Токио, , 23:37 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming компания Sony показала контроллер для консоли PS5. Трейлер геймпада DualSense был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

В небольшом ролике разработчики показали дизайн нового контроллера и рассказали о его возможностях. Беспроводной геймпад DualSense будет поставляться вместе с консолью PlayStation 5.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Project Athia: состоялся анонс новой приключенческой игры для PS5