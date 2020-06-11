Самара, , 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Самарской области.

По версии следствия Гусаров в своем служебном кабинете 10 июня получил через посредника взятку в 350 тысяч рублей от предпринимателя.

Сегодня Гусаров был задержан. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения.

Против Гусарова было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки»).