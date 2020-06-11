Тирана, , 23:26 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Албании достигло 1385, сообщили 11 июня в минздраве страны.

За минувшие сутки в стране инфицированных SARS-CoV-2 прибавилось, по официальным данным, на 44. Такой суточной статистики в Албании ещё не отмечалось.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Албании достигло 35, причём за минувшие сутки умер один человек — житель города Люшня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше всего случаев COVID-19 в Албании выявлено в столице. Рост числа выявленных случаев продолжается после открытия границ страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса в Албании: распространение инфекции ускорилось