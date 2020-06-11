Вашингтон, , 23:24 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс гоночного симулятора Gran Turismo 7. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале GamersPrey 11 июня.

В ролике разработчики показали фрагменты игрового процесса предстоящего проекта. Дата релиза Gran Turismo 7 пока не сообщается.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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