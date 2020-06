Вашингтон, , 23:20 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс игры Ratchet & Clank Rift Apart. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале GamersPrey 11 июня.

В новой части приключений Рэтчена и Кланка героям предстоит отправиться в путешествие между мирами. Геймеров ожидает множество нового оружия и возможность моментально перемещаться из одной реальности в другую.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

