Москва, , 23:16 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в России, гражданам пока не следует ходить друг другу в гости. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мурашко, лучшим вариантов лечения и стабилизации ситуации с COVID-19 является появление вакцины от данного заболевания.

«Это лучший вариант, когда на рынке появляется несколько вакцин», — сказал министр.

Однако пока проверенной вакцины нет гражданам следует соблюдать все меры предосторожности. Например, следует ограничить походы в гости, несмотря на то, что режим самоизоляции был отменен.

«Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае если приходящий гость, скажем, принесет вирус на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует», — пояснил глава Минздрава.