Вашингтон, , 23:15 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс сиквела игры Spider Man от студии Insomniac Games. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

Главным героем сиквела станет Майлз Моралес — новый Человек-паук. Релиз игры ожидается в конце 2020 года.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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