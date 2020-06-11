Москва, , 23:12 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко назвал субъекты Федерации благоприятные по ситуации с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, это Москва и Тюменская область.

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», — сказал министр.

Что касается Москвы и Тюменской области, то там, по словам Мурашко, прослеживается хорошая тенденция по снижению госпитализаций и по количеству заболевших.

Но при этом Мурашко добавил, что даже в регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой надо обязательно соблюдать все меры предосторожности.