Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс версии игры GTA V для консоли PlayStation 5. Об этом сообщалось на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation V. Геймеры получат дополненную и улучшенную версию игры, а подписчики PS Plus — бесплатный доступ к GTA Online.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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