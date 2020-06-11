Екатеринбург, , 23:28 — REGNUM Дошкольные образовательные учреждения откроют в Свердловской области лишь на втором этапе смягчения «режима повышенной готовности». Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Креков уточнил: до второго этапа в детских садах будут работать лишь дежурные группы.

«По второму этапу будет другой разговор по детсадам», — добавил чиновник.

Отметим, что в Свердловской области пока не перешли даже на первый этап смягчения режима.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев уточнил, что в области много заразившихся коронавирусом среди несовершеннолетних, поэтому детские сады пока не открывают.

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