Иерусалим, , 22:59 — REGNUM В Израиле за последние сутки выявлено 214 новых инфицированных коронавирусом, их общее число возросло до 18 569 человек. Такие данные обнародовало 11 июня министерство здравоохранения страны.

Сообщается также, что за сутки в стране скончался ещё один пациент с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 300.

По данным министерства, на сегодняшний день в больницах Израиля остаются 3019 пациентов с коронавирусом, 34 из них находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились 15 250 человек.