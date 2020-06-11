Исламабад, , 22:50 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил в телеобращении, что правительство не намерено вводить полный карантин из-за коронавирусной инфекции, 11 июня сообщает агентство Associated Press.

Хан отметил, что полная блокировка, от которой ранее отказалось правительство страны, может привести к коллапсу экономики и обнищанию множества людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Пакистане было зафиксировано рекордное суточное число случаев COVID-19. Общее число случаев заболевания в стране составляет 119 536, умерли от болезни 2356 человек.

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