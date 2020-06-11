Екатеринбург, , 22:14 — REGNUM В Свердловской области ограничились лишь приблизительными сроками для дальнейшего смягчения «режима повышенной готовности» по коронавирусу. Прогноз дал вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По словам чиновника, сроки для ослабления режима указываются разные. Все они сводятся «к самому что ни на есть обозримому будущему», уточнил Креков.

Вице-губернатор подчеркнул, что нельзя ни делать лишних шагов, ни повременить с необходимыми мерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 8506 случаев заражения коронавирусом.