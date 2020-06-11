Астрахань, , 21:59 — REGNUM В Астраханской области на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу предложение о полном открытии детских садов было отклонено, сообщает ИА REGNUM.

По словам губернатора Игоря Бабушкина, это мероприятие предусмотрено на третьем этапе снятия ограничительных мер, когда коэффициент заражения будет держаться на уровне 0,5. Сейчас область находится лишь на первом этапе, а коэффициент распространения инфекции составляет 1,35.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Носковой, последние четыре дня заболеваемость в Астраханской области регистрируется на уровне более 80 случаев в день. Прирост заболеваемости составил 2,9% при среднероссийском показателе 1,8%.

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