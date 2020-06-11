Ереван, , 21:59 — REGNUM Введённый на фоне пандемии режим чрезвычайного положения в Армении будет продлён, сообщил 11 июня журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.

Продление ожидается ещё на один месяц. Соответствующее решение будет принято завтра, 12 июня, правительством Армении на экстренном совещании.

Напомним, в Армении количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 14 669, причём 245 человек с диагнозом COVID-19 умерли, а 5466 — излечились.

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