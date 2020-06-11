11 июня 2020 | Время чтения 6 мин

В «Русско-балтийском информационном центре «Блиц» вышла в свет часть первая третьей книги «Корабли и суда 1901-1940 гг.» первого тома «Финский залив» «Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» (автор А. В. Лукошков).

Владимир Станулевич, , 21:58 — REGNUM В «Русско-балтийском информационном центре «Блиц» вышла в свет часть первая третьей книги «Корабли и суда 1901−1940 гг.» первого тома «Финский залив» «Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» (автор А. В. Лукошков). Он посвящен кораблям, затонувшим в Финском заливе в период Первой мировой войны. Балтийский флот вел в эти годы активные действия и понес ощутимые потери во всех классах кораблей. Германский флот был сосредоточен в Северном море против англичан, но и имеющиеся на Балтике немецкие силы, и русский флот были достойными противниками. После выхода кайзеровской Германии из войны противником РККФ стали британские корабли. Даже после развала 1917−1918 годов советские моряки во многих операциях на равных вели бои с опытнейшими моряками мира. Свидетельства тому на дне Балтики. Наиболее интересные главы из третьего тома посвящены крейсеру «Паллада», подводной лодке «Акула», крейсеру «Олег» и английскому эсминцу «Виттория».

Потопление подводной лодкой Балтийского флота «Пантера» английского эскадренного миноносца «Витториа» у острова Сескар 31 августа 1919 года. Художники Н. Е. Бубликов, Г. В. Горшков. 1939 г

Обстоятельства гибели крейсера «Паллада»: «Утром 28 сентября (11 октября) крейсера «Паллада» и «Баян»… находились в дозоре, маневрируя между о. Эре и о. Даго (совр. о. Хийумаа)… они были обнаружены… германской подводной лодкой U-26 под командованием капитан-лейтенанта К. Л. фон Веркхейма… В 12:10 лодка… выстрелила одной торпедой по головному кораблю. В 12:14 торпеда попала в левый борт крейсера, вероятно, в районе погребов шестидюймового боезапаса… произошло три взрыва… Крейсер мгновенно ушел под воду вместе с экипажем, насчитывавшим 597 человек».

Описание объекта: «Корпус крейсера в результате взрывов развалился на две примерно равные части, которые… стоят на дне вверх килем… Передняя часть длиной порядка 75−78 м стоит перпендикулярно направлению движения крейсера… на грунте вверх катками лежит перевернутая носовая башня восьмидюймового орудия с торчащим на восток стволом… Тут же на грунте в большом количестве лежат снаряды… у правого борта лежит на боку бронированная боевая рубка крейсера… Еще в 2014 г. там сохранялись приборы… но к настоящему времени они все стали добычей дайверов.

Кормовая часть крейсера лежит примерно в 50−60 м к западу от носовой части… Длина ее примерно 50−55 м… Корма имеет очень хорошую сохранность. Оба винта стоят на своих штатных местах и находятся в отличном состоянии…»

Броненосный крейсер 1-го ранга «Паллада» «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации»

Кормовое украшение крейсера «Паллада» — герб Российской империи. «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации»

Обстоятельства гибели подводной лодки «Акула»: «14 ноября 1915 г. лодка вышла в свой последний поход… В назначенный срок лодка не вернулась… В конце декабря 1915 г. морской министр адмирал И. К. Григорович докладывал императору Николаю II: «…Последний раз лодку видели 15 ноября… Можно предполагать, что лодка погибла, или взорвавшись на мине, или попала в неприятельские сети, или же, обледенев, перевернулась».

Описание объекта: «Пятиметровый фрагмент носовой части прочного корпуса полностью оторван взрывом и лежит на грунте в 15−20 м от кормовой оконечности… Рубочный люк открыт, крышка его отвалилась и лежит на грунте с левого борта… Якорные мины стоят на грунте вертикально… каждая из них несла заряд в 100 кг тротила… они и сейчас представляют опасность… Оба кормовых торпедных аппарата полностью сохранились… внутри аппаратов видны торпеды… по 100 кг взрывчатки каждая… лодка погибла при движении в надводном положении… Первая версия — подрыв на дрейфующей германской мине… Вторая версия — взрыв одной из носовых торпед. Причиной этого взрыва также мог стать шторм… торпеды стояли в аппаратах на боевом взводе, а значит — могли, сдвинувшись с места, инициировать взрыватель. На высокую вероятность именно этого варианта указывает место взрыва… разорвавшего прочный корпус по передней кромке носовых торпедных аппаратов».

Швартовка подводной лодки «Акула» в базе «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации»

Водолазы у рубки подводной лодки «Акула» «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации»

Обстоятельства гибели крейсера «Олег»: «Крейсер… вел огонь по фортам… в 04:00 по левому борту… произошел мощный взрыв. Крейсер начал быстро крениться… и затонул на глубине 10 м… При взрыве погибло пять моряков… Причиной гибели «Олега» стал взрыв торпеды, выпущенной с английского малого 40-футового торпедного катера СМВ-4, который… атаковал его со стороны южного берега… Этот катер до сих пор хранится в военном музее в Великобритании как памятник успеху британского флота».

Описание объекта: «Сегодня на дне лежат лишь останки днища крейсера длиной примерно 37−38 м и шириной 11−12 м… правый борт… корабля практически цел… Левый борт полностью разрушен… удалось обнаружить целые броневые плиты, 139-мм снаряды…»

Бронепалубный крейсер «Олег» «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации»

Трехмерное изображение фрагмента корпуса крейсера «Олег» на дне, полученное с помощью многолучевого эхолота «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации»

Обстоятельства гибели английского эсминца «Виттория»: «…Подводная лодка «Пантера» под командованием А. Н. Бахтина в 18 ч. 05 мин. 31 августа 1919 г. обнаружила два английских эсминца к востоку от острова Сескар и решил их атаковать… лодка заходила на неприятеля с мелководья, откуда англичане не ожидали нападения, и со стороны заходящего солнца… сигнальщики заметили идущие на эсминец торпеды, когда они находились в непосредственной близости от него. Вахтенный офицер успел пробить тревогу и отдать приказ спускать шлюпки на воду. Одна из торпед… попала в правый борт… эсминец лег на левый борт, перевернулся и, разломившись на две части, ушел на дно в течение пяти минут… при этом погибло всего восемь человек…»

Описание объекта: «Корпус пока сохраняет целостность, но весь покрыт слоем ржавчины… в месте разлома корпуса видны несколько электромоторов, ресивер… В зоне развала на грунте лежит много самых различных предметов: обувь разных типов (сапоги, башмаки, полуботинки), одежда, тарелки с эмблемой Royal Navy…»

Доска с названием эсминца «Витториа» среди обломков на дне «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации»

В связи с истечением 100-летнего срока затонувшие корабли, описанные в третьем томе «Реестра», должны бы стать памятниками истории и культуры. Но закон о культурном наследии на них не распространяется. Минкульт РФ, по словам научного руководителя центра подводных исследований РГО А. Лукошкова, обращался по этому поводу в Росреестр, который ответил, что поставить их на учет не может.

Это большая проблема не только с культурно-исторической точки зрения. Некоторые корабли, как, например, подводная лодка «Акула», на которой остались торпеды и мины, представляют большую опасность. Рыбаки у острова Борнхольм, вылавливая рыбу, получают ожог рук в связи с тем, что там в 1970-х годах немцы топили запасы зарина. На нескольких затонувших на Балтике танкерах находятся сотни тонн топлива, а цистерны из года в год ржавеют. В Белом море сентябре 1919 года англичане затопили 47 000 снарядов с химическим оружием — газом адамсит.

Даже повышенная опасность этих кораблей не дает им никакого правового статуса. Вопрос в первую очередь к законодателям, во вторую — к правоохранителям, так как единичные случаи принимают общий характер и межведомственное бездействие может привести к катастрофе.