Москва, , 21:56 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 49 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 11 июня в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлен 201 221 случай заражения коронавирусом, в том числе 1436 случаев — за последние сутки. Скончался 3181 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 115 769 человек.