Астрахань, , 21:54 — REGNUM В Астраханской области приезжающим из других регионов гражданам обязательную двухнедельную самоизоляцию могут заменить на платный тест на коронавирус. Как сообщает ИА REGNUM, с таким предложением выступил региональный министр государственного управления, информационных технологий и связи Андрей Сашин.

Сейчас въезжающие в регион граждане без прописки должны получить пропуск и провести 14 дней в отеле на обсервации. В качестве альтернативы министр предлагает предоставить возможность платно пройти тестирование на антитела к коронавирусу. Тогда при отрицательном результате обсервацию проходить будет не нужно.

«Полагаю, что нужно хорошо обдумать это предложение и взвесить все за и против. Во вторник на заседании рабочей группы мы возвратимся к обсуждению вопроса», — прокомментировал предложение губернатор Игорь Бабушкин.

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