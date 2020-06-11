Астрахань, , 21:46 — REGNUM В Астраханской области с 12 июня начинают работу учреждения культуры и спорта. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение было принято 11 июня на заседании регионального штаба.

По словам министра культуры и туризма Ольги Прокофьевой, библиотеки будут обслуживать читателей в режиме абонемента с организацией предварительного заказа книг. Музеи примут одиночных посетителей по предварительной записи. Также заранее записавшись и группой не более пяти человек можно будет посетить зоопарк. Кроме того, разрешены репетиции для артистов театров и цирка в группах не более 15 человек.

Спортсмены-любители смогут заниматься физкультурой на стадионах и открытых площадках. Разрешены тренировки спортсменов сборных команд.

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