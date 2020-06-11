Астрахань, , 21:43 — REGNUM В Астрахани с 12 июня откроются центральная набережная Волги, парки «Аркадия» и «Планета». Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение было принято 11 июня на заседании регионального штаба.

«Из-за высокой температуры, установившейся в регионе, люди больше хотят находиться на улице. Поэтому сейчас мы должны расширить количество мест массового пребывания на открытом воздухе, чтобы рассредоточить гуляющих», — заявил губернатор.

При этом детские аттракционы в открывшихся парках работать по-прежнему не будут. Также в выходные и праздничные дни будет ограничен проезд транспорта к набережной, кроме автомобилей проживающих в этом микрорайоне граждан.

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