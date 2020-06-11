Астрахань, 11 июня 2020, 21:43 — REGNUM В Астрахани с 12 июня откроются центральная набережная Волги, парки «Аркадия» и «Планета». Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение было принято 11 июня на заседании регионального штаба.
При этом детские аттракционы в открывшихся парках работать по-прежнему не будут. Также в выходные и праздничные дни будет ограничен проезд транспорта к набережной, кроме автомобилей проживающих в этом микрорайоне граждан.
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