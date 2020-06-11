Киев, , 21:35 — REGNUM Судебное заседание о привлечении к административной ответственности за нарушение карантинных мер президента Украины Владимира Зеленского состоится 19 июня. Об этом 11 июня сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире радио НВ.

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении на президента Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака, главного санитарного врача Ляшко и других чиновников, которые 3 июня пили кофе в кафе в городе Хмельницком. Совместная фотография была опубликована в Facebook президентского офиса, на ней видно, что никто из присутствующих не надел защитную маску. Отмечается, что в кафе, согласно постановлению кабинета министров Украины, было запрещено принимать посетителей в помещении до 5 июня.

За нарушение карантинных ограничений президенту Украины грозит штраф в 17 тысяч гривен (около 44 тыс. рублей) в случае, если суд признает его виновным. Сам Зеленский уже заявил, что согласен с наказанием и готов оплатить штраф.

Владельцу кафе грозит штраф в размере 34 тысячи гривен (более 88 тысяч рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о составлении административного протокола на президента Украины и других чиновников сотрудниками МВД за нарушение правил карантина.

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