Астрахань, , 21:35 — REGNUM В Астрахани из госпиталя Александро-Мариинской больницы были выписаны после курса лечения женщина с новорождённой дочкой, у которых был подтверждён коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

После родов у женщины проявились симптомы ОРВИ. У неё и её новорождённой дочери взяли тесты на коронавирус, результаты оказались положительными. Пациенток экстренно госпитализировали в госпиталь, где они провели около двух недель.

«Девочке также было проведено полное обследование, в ходе которого другие патологии не выявлены. Круглосуточно велось наблюдение за состоянием малышки. К моменту выписки она значительно прибавила в весе. Сегодня их здоровью с мамой ничего не угрожает. Это общая победа большой команды медиков. Мы подключили все свои ресурсы, чтобы вылечить ребенка и маму», — рассказала руководитель областного перинатального центра Наталья Булах.

После курса лечения тесты на коронавирус у женщины и её ребёнка показали отрицательный результат. Пациентки были выписаны.

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