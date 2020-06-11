Астрахань, 11 июня 2020, 21:35 — REGNUM В Астрахани из госпиталя Александро-Мариинской больницы были выписаны после курса лечения женщина с новорождённой дочкой, у которых был подтверждён коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
После родов у женщины проявились симптомы ОРВИ. У неё и её новорождённой дочери взяли тесты на коронавирус, результаты оказались положительными. Пациенток экстренно госпитализировали в госпиталь, где они провели около двух недель.
После курса лечения тесты на коронавирус у женщины и её ребёнка показали отрицательный результат. Пациентки были выписаны.
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