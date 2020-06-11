Москва, , 21:17 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 11 июня выявлена у 1504 российских военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1504 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день 855 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 30 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 195 человек, 424 военнослужащих изолированы на дому.

Сообщается также, что за прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 4732 человек.