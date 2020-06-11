Симферополь, , 20:52 — REGNUM Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что на пляжах полуострова обязательным будет соблюдение социальной дистанции. Об этом он заявил журналистам сегодня, 11 июня.

Известно, что в купальном сезоне 2020 года планируется открыть 440 пляжей. При этом на сегодняшний день пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие санитарным правилам. На 355 пляжах проведено обследование дна.

По словам Волченко, на крымских пляжах, как и в других общественных местах полуострова, сохранятся «принципы социального дистанцирования».

Это необходимо для минимизации рисков в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что с 1 июля в Крым могут приехать отдохнуть жители других регионов России. Речь идет об организованном отдыхе.