Воронеж, , 20:52 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области продлён до 21 июня включительно, решение было принято 11 июня на заседании оперативного штаба региона.

«Мы принимаем правильное решение исходя из складывающейся обстановки и наших прогнозов. Надеемся, что ситуация будет стабилизироваться и немного начнет улучшаться», — отметил губернатор Александр Гусев.

Он также попросил полицейских «активнее следить за тем, как соблюдают режим самоизоляции жители старше 65 лет. Как мы и предполагали, это самая уязвимая категория. Для их же блага мы должны постараться оставить этих граждан дома».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же стало известно о том, что 24 июня салют, анонсированный ранее, не состоится. Также под вопросом оказалось проведение парада Победы.