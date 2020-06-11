Анкара, , 20:48 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 987 новых случае заражения коронавирусом, их общее число достигло 174 023. Такие данные привёл 11 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 17 пациентов с СOVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4763.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 147 860 пациентов с коронавирусом, 1021 из них — за последние сутки.