Москва, , 20:42 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей в столице сохранять режим удаленной работы для сотрудников, где это возможно. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Собянин Mos.ru

«Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объёме, но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание работодателей, руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удалёнке, как принято сейчас говорить», — сказал Собянин.

Он пояснил, что сейчас, на этапе спада пандемии все равно лучше не создавать лишней скученности в офисах, и там, где есть возможность, лучше оставить сотрудников в режиме удаленной работы.

Там же, где это невозможно, на рабочих местах нужно обеспечивать строгий санитарный режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве отменено большинство ограничений, ранее введенных из-за коронавируса. Экономика города постепенно оживает, пропускной режим для граждан отменен, режим самоизоляции снят.