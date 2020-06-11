Москва, , 20:04 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме 2020/21 годов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на мнение специалистов.

«Коллеги уже говорят, что первые партии могут появиться в августе, сентябре, октябре, но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе уже к новому году, зиме и так далее», — сказал Собянин.

При этом столичный градоначальник надеется, что удастся начать вакцинацию раньше зимы. Собянин не сомневается, что вакцина так или иначе появится в самое ближайшее время.