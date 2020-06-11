Красноярск, , 20:04 — REGNUM На Енисее завершается реализация крупнейшего проекта ко Дню России.

Патриотическое граффити «Россия» станет самой большой надписью с названием страны в мире и одним из самых больших в мировом граффити-искусстве.

Надпись размерами 570 метров в длину и 52 метра в высоту наносят художники-граффитисты из всех регионов страны. В работах по нанесению надписи было задействовано 15 художников и технический персонал станции, которые обеспечивают безопасность работ на высоте. Для нанесения рисунка задействовано два подъёмных крана, около 10 подъёмных механизмов. В общей сложности на нанесение надписи ушло более 1000 банок фасадной краски.

«Надпись на плотине нашей ГЭС — это не просто очень большие буквы, — считает председатель Правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, — В этих шести буквах заключено то, что всех нас объединяет. От Чукотки до Калининградской области, от Таймыра до Дагестана мы все — граждане России. Такой грандиозный проект можно осуществить, только объединив усилия. Когда мы вместе, мы всегда добиваемся успеха. Мы гордимся, что центром национального проекта ко Дню России стала Саяно-Шушенская ГЭС — самая мощная и самая современная станция нашей страны».

«Очень приятно, что наша коллаборация с граффити-художниками на протяжении нескольких лет рождает такие интересные проекты. Данная акция с нашими партнерами в лице РусГидро позволяет показать уникальную связь между достижениями прошлого и современными технологическими решениями. Мы хотим показать всему миру, что незабываем своё наследие, но стремимся в будущее. Реки, земля, леса — всегда считались самыми большими богатствами России. И СШГЭС выбрана как объект неслучайно. Тут совмещены главные ресурсы страны — мощь водной стихии и технологической мысли. Но самое большое богатство России — это люди! Удивительно и очень приятно, что тут в Хакасии, на Саяно-Шушенской ГЭС над проектом «Энергия России», посвященном Дню России, трудится очень большая команда людей — разных возрастов и поколений, от опытных профессионалов-инженеров до молодых художников со всей страны. Сегодня на фоне международной повестки такое объединение актуально как никогда. Наша страна вдохновляет и граффити-художников со всего мира. Сегодня своими работами они поздравляют Россию из США, Великобритании, Испании и других уголков планеты. Это ребята, которые в прошлом году рисовали на фестивале в подмосковной Трехгорке и прониклись культурой нашей страны. Вот так Россия объединяет творческих свободных людей по всему миру», — рассказывает заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева.

Напомним, Саяно-Шушенская гидроэлектростанция (СШГЭС) имени П.С. Непорожнего — крупнейшая по установленной мощности электростация России. Она Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черемушки, возле Саяногорска.

СШГЭС является верхней ступенью Енисейского каскада ГЭС. Высота плотины — 242 метра. Это самая высокая плотина в России и одна из высочайших плотин мира.

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