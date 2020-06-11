Челябинск, , 19:53 — REGNUM В Челябинске сотрудники трейлера, который использовался под бургерную, напали на полицейских. Произошло это во время демонтажа объекта как нелегально установленного, пишут СМИ.

Как следует из видео, нападавших было двое. Впрочем, сотрудники полиции быстро пресекли их действия.

По данным областного управления СКР, 32-летний участник потасовки стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По данным ведомства, 9 июня представители мэрии занимались демонтажем объекта. В этот момент и произошло нападение. Сейчас идёт сбор доказательств.