Казань, , 19:45 — REGNUM В официальных сообществах Татарии в социальных сетях в День России состоится шестичасовой онлайн-марафон. Мероприятие стартует в 12:00 мск.

В программе марафона лекции и мастер-классы, исторический блок от доцента кафедры теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Максим Воронин. Выступят победители конкурса «Созвездие-Йолдызлык». Один из блоков пройдет в поддержку донорской акции #ОставайсяДонором.

В рамках марафона также запланирована презентация книги «Татарстан 100».

Кроме того, состоятся кулинарные мастер-классы, где будут представлены национальные кухни народов Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на смягчение ограничений в рамках режима повышенной готовности, основная часть мероприятий, посвященных Дню России во многих регионах пройдет в онлайн-формате.