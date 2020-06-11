Нью-Дели, , 19:44 — REGNUM Один из жителей Индии решил завещать свой земельный участок двум слонам, один из которых, как он считает, спас его от смерти, сообщает 11 июня The Indian Times.

Участок земли размером 2,5 га 50-летний житель индийского штата Бихар Мохаммед Актар хочет завещать слонам, которых зовут Моти и Рани.

По его словам, во время делового визита в другой город слон Моти своими трубными звуками разбудил его в тот момент, когда некий вооруженный человек уже целился в спящего Актара из ружья.

Жене и детям Актара из-за этого придётся довольствоваться меньшим земельным участком и они весьма недовольны. Мужчина искренне сокрушается по этому поводу и сожалеет, что его родные не способны понять значение этих слонов в его жизни.

Издание отмечает, что индийских слонов, ранее живших почти по всей Азии, осталось всего 45 тыс. и они признаны вымирающими животными.

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