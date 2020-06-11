Москва, , 19:37 — REGNUM Масштабная вакцинация от коронавируса может начаться в Москве только ближе к зиме. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцинация Mil.ru

Собянин напомнил, что над созданием вакцины среди прочих работают несколько российских институтов. И хотя препарат может появиться уже в августе или сентябре, массовая вакцинация в столице станет возможна позже.

«Первая вакцина может появиться в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно ближе к зиме», — сказал Собянин.

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