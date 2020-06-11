Астрахань, , 19:26 — REGNUM В Астраханской области пандемия коронавируса не сказалась на нефтяной отрасли: компания «Лукойл» не отказалась от планов по освоению нефтяных месторождений на Каспии. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил областной министр промышленности и природных ресурсов Денис Афанасьев.

«Для компании «Лукойл» каспийские проекты остаются одними из приоритетных. По отчётам предприятия «Лукойл-Нижневолжскнефть» видно, что у них нет снижения ни объёмов, ни темпов инвестирования», — рассказал Денис Афанасьев

По словам министра, объем промышленного производства в регионе по итогам 2020 года не предполагает особого снижения. Срез состояния отрасли, который специалисты провели к 1 мая, показал результаты, почти аналогичные тому же периоду 2019 года. За январь-апрель 2020 года объем производства в промышленности составил 99,7% к первым четырём месяцам 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по оценкам регионального профильного министерства, промышленность Астраханской области почти не пострадала от пандемии коронавируса.

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