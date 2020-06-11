Нижний Новгород, , 19:23 — REGNUM В Нижегородской области с 12 июня вновь возобновят работу музеи, библиотеки (исключая читальные залы), зоопарки и учреждения дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве до 3 человек, включая преподавательский состав. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

При этом все посетители и сотрудники указанных учреждений должны защищать органы дыхания масками или респираторами. Однако во всех учреждениях сохраняется запрет на проведение выставок и других массовых мероприятий.

«Ко всем этим учреждениям установлены дополнительные требования безопасности, которые позволят минимизировать риски для посетителей и сотрудников», — отметил Никитин.

Так, библиотеки могут принимать граждан только по предварительной записи. Для книг, изданий, документов после возврата пользователями должен действовать семидневный карантин.

В музеях и зоопарках должно находиться не более 1 человека на 10 кв метров, групповые мероприятия рассчитаны не более, чем на пять человек с соблюдением безопасной дистанции.

В зоопарк можно будет попасть только с электронным билетом, купленным не ранее, чем за три часа до визита. При этом посетители не могут дотрагиваться до объектов инфраструктуры — аквариумов, вольеров, которые будут специальным образом огорожены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в регионе отменяется ряд ранее действовавших ограничительных мер. Отменяются цифровые пропуска — QR-коды, открываются парки и скверы по решению муниципалитетов, отменяется двухнедельный карантин для приезжих из других регионов, при этом для приезжих из-за рубежа требования о 14-дневном карантине сохраняются.

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