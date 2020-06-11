Афины , 11 июня 2020, 19:17 — REGNUM В Греции за прошедшие сутки зарегистрированы 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 июня Национальная организация общественного здравоохранения.
С учетом этих данных, всего в стране выявлены 3088 случаев заражения коронавирусом.
Случаев смерти от COVID-19 за последние сутки в Греции не было. Всего в списках жертв эпидемии 183 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку коронавируса пандемией.
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