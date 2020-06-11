Москва, , 19:20 — REGNUM Обязанность носить маски и перчатки в Москве в ближайшее время сохранится. Об этом 11 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24»

По его словам, такие меры стали еще более востребованы на фоне роста числа граждан, вышедших на улицу и посещающих торговые центра, а также перемещающихся на общественном транспорте.

«Сохраняется масочный, перчаточный режим как в магазинах, так и в метрополитене и автобусе», — сказал Собянин.

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