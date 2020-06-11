Рим, , 19:17 — REGNUM 44 сотрудника тюремной полиции Италии обвинены в избиениях и пытках заключенных, сообщили в профсоюзе полиции в четверг, 11 июня.

Речь идет о событиях, произошедших в тюрьме Санта Мария Капуа Ветере 5 апреля 2020 года.

По версии истцов-заключенных, именно насилие со стороны тюремщиков стало причиной массового бунта в исправительном учреждении день спустя.

По версии же полицейских, 5 апреля они занимались своими прямыми обязанностями, а именно — пытались восстановить спокойствие в тюрьме, где бунт уже начался.

Несколько сотрудников полиции провели в четверг акцию протеста против решения о предъявлении обвинений.

Поддержать обвиненных приехал лидер «Лиги» Маттео Сальвини, который назвал подобный поворот дела безумием и несправедливостью.

Читайте развитие сюжета: В Индии мужчина завещал свою землю двум слонам, оставив жену без наследства