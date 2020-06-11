Москва, , 19:16 — REGNUM Температура воздуха в Москве в четверг, 11 июня, достигла самых высоких значений с начала 2020 года. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

"На станции ВДНХ термометры показали +30 °С. Этот день оказался самым жарким в текущем году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз такая высокая температура в столице наблюдалась 22 июня 2019 года.

Следует отметить, что вопреки ожиданиям синоптиков, температурный рекорд дня в Москве сегодня так и не был побит. Максимальное значение, которое было зафиксировано 11 июня 1998 года, составило +31,3 °С.